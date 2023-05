Frontalzusammenstoß im Landkreis Bautzen: Schwerverletzte

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Sohland an der Spree im Landkreis Bautzen schwer verletzt worden. Ein 29-jähriger Fahrer war aus unbekannter Ursache in einer Kurve frontal mit dem Auto eines 19-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Beide Autofahrer wurden daraufhin am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht. Die Schluckenauer Straße wurde aufgrund des Unfalls für dreieinhalb Stunden voll gesperrt. (dpa)