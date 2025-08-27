Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rettungskräfte brachten alle vier Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten alle vier Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Rettungskräfte brachten alle vier Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Rettungskräfte brachten alle vier Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Sachsen
Frontalzusammenstoß in Dresdner Heide- Vier Schwerverletzte
Eine Begegnung zweier Autos auf der Landstraße zwischen Radeberg und Dresden endet dramatisch. Auch nach dem Unfall bleibt die Straße noch für Stunden gesperrt.

Dresden.

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Dresdner Heide (Landkreis Dresden) sind vier Senioren schwer verletzt worden. Ein 87-Jähriger war am Dienstag auf der Radeberger Landstraße in Richtung Dresden in den Gegenverkehr gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Gründe dafür sind bislang unbekannt.

Nach dem folgenden Zusammenstoß wurde der Mann sowie seine sechs Jahre jüngere Beifahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Auch die beiden Senioren aus dem entgegenkommenden Wagen erlitten schwere Verletzungen. 

Die Straße war aufgrund von Bergungsarbeiten für fast fünf Stunden gesperrt gewesen. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. (dpa)

