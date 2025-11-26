Frost in Sachsen-Anhalt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor allem im Harz wird es am Mittwoch noch einmal glatt und frostig in Sachsen-Anhalt. (Symbolfoto)
Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Frost im Harz und vereinzelt Glätte im Tiefland: Der Mittwoch bringt erneut rutschige Bedingungen in Teilen Sachsen-Anhalts.

Magdeburg.

In Sachsen-Anhalt bleibt es frostig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Harz bis zum Mittag mit Frost zu rechnen, der dort für glatte Straßen sorgt. Im Tiefland tritt Glätte nur vereinzelt auf. Tagsüber ist zudem mit Regen und leichtem Schneefall zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad, im Harz zwischen minus 3 und 2 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken, bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 2 Grad. Am Donnerstag zeigt sich der Himmel oft wolkig bis stark bewölkt, zeitweise sind größere Auflockerungen möglich. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Auf dem Brocken kann jedoch mit stürmischen Böen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen 2 bis 5 Grad, im Harz minus 2 bis 1 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
