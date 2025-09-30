Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober

Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen. Bild: Symbolfoto: Kira Hofmann/dpa
Immer wieder können sich in den kommenden Tagen Nebelfelder bilden. Diese lösen sich jedoch auf. Teils erwartet den Freistaat dann angenehmes Herbstwetter.
Immer wieder können sich in den kommenden Tagen Nebelfelder bilden. Diese lösen sich jedoch auf. Teils erwartet den Freistaat dann angenehmes Herbstwetter. Bild: Symbolfoto: Peter Gercke/zb Regio/dpa
Sachsen
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Von Patrick Hyslop
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.

Chemnitz.

Ja, ist denn schon Winter? Wer in den vergangenen Tagen in die Zeitungen schaut, der liest immer wieder ein Wort: Wintereinbruch. Gut, das betrifft zwar die Alpen, aber so mancher fragt sich: War es das jetzt schon mit dem Herbst? Kommt zum anstehenden Oktoberstart Väterchen Frost nach Sachsen?

Die warmen Winterklamotten brauchen wir glücklicherweise noch nicht. Aber Stefan Rubach vom Deutschen Wetterdienst (DWD) hat durchaus frostige Neuigkeiten für den Freistaat.

Nachts ist Frost möglich

Doch eins nach dem anderen. In den kommenden Tagen steht Sachsen unter Hochdruckeinfluss. „Das bedeutet sehr, sehr ruhiges Hochdruckwetter“, berichtet Rubach im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Wir starten meist sonnig in den Tag, dann geht‘s weiter mit Quellbewölkung. Es bleibt aber trocken und am Abend lösen sich die Quellwolken wieder auf.“ Bis Freitag führt eine Strömung aus Nordosten relativ kühle Luft heran. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 12 und 15 Grad.

So weit, so unspektakulär. Die Nächte haben es aber in sich: Diese werden klar und dementsprechend auch recht frisch. Die Temperaturen sinken teils auf Werte rund um den Gefrierpunkt. Gerade im Erzgebirge sowie in Muldenlagen ist dann auch Bodenfrost möglich. Wer empfindliche Topfpflanzen draußen stehen hat, sollte diese also gegebenenfalls abends reinholen.

Am heutigen Dienstag gibt es immer wieder heitere Abschnitte. In der Nacht sinken die Werte dann insbesondere in Tal- und Muldenlagen auf 3 bis 0 Grad. Nicht nur leichter Frost, auch Werte bis -1 Grad möglich.

Der Mittwoch startet hier und da mit Nebelfeldern, insgesamt steht Sachsen ein eher wolkiger Tag ins Haus. „Aber zum Abend hin löst sich das Ganze wieder nach und nach langsam auf, dann gehen wir wieder in eine klare Nacht hinein“, so der DWD-Experte. Bei Werten zwischen 3 und -1 Grad wird es wieder kalt.

Schöne Herbsttage, dann Sturmtief

Auch am Donnerstag können sich zu Beginn Nebelfelder bilden, die sich aber rasch auflösen. Danach erwartet uns ein Mix aus Sonne und Quellwolken. Letztere lösen sich abends wieder auf. Die Temperaturen dann wieder zwischen 3 und -1 Grad bei leichtem Frost in Bodennähe.

Auch am Freitag wenig Wetteränderung. Die Bewölkung nimmt jedoch zu und nachts sinken die Temperaturen nicht mehr ganz so weit ab, die Tiefstwerte dann: 6 bis 1 Grad. Donnerstag und Freitag werden nochmals angenehme Herbsttage, am Wochenende stellt sich das Wetter um.

Bei 13 bis 16 Grad zieht Regen auf. Grund dafür: Ein anrückendes Sturmtief. „Der Tiefkern liegt über der Nordsee. Wir sind da erst mal noch an der Südostflanke“, so Rubach. Aber der Wind wird dennoch spürbar sein: Stärken von Stufe 6 bis 7 sind zu erwarten, auch stürmische Böen möglich.

Am Sonntag kommt dann eine Kaltfront mit wechselhaftem Wetter. Schauer und auch Gewitter sind möglich. Der Wind könnte nochmal eine Schippe drauflegen, auch im Flachland wäre dann mal Windstärke 8 drin. Das Ganze dann bei Werten bis 16 Grad.

Und danach? In der kommenden Woche kommt der Hochdruckeinfluss wohl nach Sachsen zurück. Möglich, dass die Temperaturen dann am Dienstag oder Mittwoch auch wieder in Richtung 20 Grad gehen. (phy)

