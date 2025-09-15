Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Sellerhäuser Viadukt: Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke wird Teil des „Parkbogens Ost“ in Leipzig. (Archivbild)
Das Sellerhäuser Viadukt: Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke wird Teil des „Parkbogens Ost“ in Leipzig. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Hier soll auf circa 1,5 Kilometern ehemaliger Bahntrasse in den nächsten Jahren im Leipziger Osten ein grüner Höhenzug entstehen. (Archivbild)
Hier soll auf circa 1,5 Kilometern ehemaliger Bahntrasse in den nächsten Jahren im Leipziger Osten ein grüner Höhenzug entstehen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Im Leipziger Osten entsteht ein grüner Höhenzug (Archivbild)
Im Leipziger Osten entsteht ein grüner Höhenzug (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Das Sellerhäuser Viadukt: Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke wird Teil des „Parkbogens Ost“ in Leipzig. (Archivbild)
Das Sellerhäuser Viadukt: Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke wird Teil des „Parkbogens Ost“ in Leipzig. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Hier soll auf circa 1,5 Kilometern ehemaliger Bahntrasse in den nächsten Jahren im Leipziger Osten ein grüner Höhenzug entstehen. (Archivbild)
Hier soll auf circa 1,5 Kilometern ehemaliger Bahntrasse in den nächsten Jahren im Leipziger Osten ein grüner Höhenzug entstehen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Im Leipziger Osten entsteht ein grüner Höhenzug (Archivbild)
Im Leipziger Osten entsteht ein grüner Höhenzug (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Frühere Bahntrasse verwandelt sich in grüne Radpromenade
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Rad ins Leipziger Zentrum - ohne Ampeln und Verkehr. Das ist eine der Visionen des Projekts "Parkbogen Ost". Ein wichtiger Bauabschnitt ist nun in Arbeit. Doch es bleiben auch Fragezeichen.

Leipzig.

Ein über einhundert Jahre altes Eisenbahnviadukt im Leipziger Osten verwandelt sich derzeit in eine Art "Hochgarten" für Fußgänger und Radfahrer. Der "Sellerhäuser Bogen" soll das Highlight werden im Projekt "Parkbogen Ost". In der Projektbeschreibung der Stadt ist von einer "jungle bridge" die Rede: rund 60.000 Quadratmeter Wiesen, Hecken und Bäume sollen hier einmal wachsen.

Ziel des Gesamtprojekts ist eine begrünte Kombination aus Rad- und Fußweg, die das Leipziger Stadtzentrum mit insgesamt fünf Stadtteilen östlich des Zentrums verbinden soll. Der "PaBo" - so die Abkürzung für das Projekt - soll den Leipziger Osten auf insgesamt acht Kilometern Länge wie einen Ring umschließen.

Viadukt soll bis Ende 2026 fertig sein

Das derzeit im Bau befindliche, rund 500 Meter lange Teilstück - 250 davon über das alte Eisenbahnviadukt - soll neben Rad- und Gehweg auch mehrere Sitz- und Liegemöglichkeiten bieten, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Zuge der Bauarbeiten kommen außerdem Bepflanzungen und Beleuchtung hinzu. Der Zugang zu dem Höhenzug soll über Rampen und Treppen realisiert werden.

Bis zur zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres sollen die Arbeiten an dem alten Eisenbahnviadukt abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich laut Stadt auf rund acht Millionen Euro. Parallel dazu laufen die Bauarbeiten an einer neuen Brücke für Fußgänger und Radfahrer für 2,5 Millionen Euro unweit des Viadukts an der Leipziger Eisenbahnstraße.

Stadt Leipzig steckt in schwieriger Haushaltslage

Die nächsten Bauabschnitte des Großprojekts sind teils bereits in Planung oder werden noch erarbeitet, teilt die Stadt weiter mit. Unklar ist, wann der gesamte "Parkbogen Ost" fertiggestellt wird und wie hoch die Gesamtkosten liegen werden. "Der Parkbogen ist auf Förderungen von Land, Bund und EU angewiesen. Die notwendigen Eigenmittel muss die Kommune aufbringen und im Haushalt verankern." Fertigstellungsdaten und Kosten könnten deshalb nur "abschnittweise" angegeben werden.

Das dürfte nicht einfach werden: Für das laufende Haushaltsjahr 2025 peilt Sachsens größte Stadt Einsparungen in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro an, im nächsten Jahr soll der Haushalt um rund 20 Millionen Euro gekürzt werden. Die Kommunen in Deutschland steckten in der schwersten Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
IHK Leipzig kritisiert neue Windkraftregelung in Sachsen
Die IHK Leipzig warnt, dass ohne weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gefährdet sind (Archivbild)
Die IHK Leipzig warnt: Weniger Windkraftflächen könnten Investitionen ausbremsen - und Strom für Firmen und Verbraucher teurer machen.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
02.09.2025
1 min.
Leipzigs Einwohnerzahl ist stärker gewachsen als erwartet
Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild)
Vor allem Zuzüge aus dem Ausland lassen Leipzig weiter wachsen. Der Anstieg ist höher als erwartet, obwohl es einen rückläufigen Trend gibt.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel