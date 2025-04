Früherer DDR-Vizeminister Fritz Streletz gestorben

Streletz hatte nach dem Zweiten Weltkrieg und sowjetischer Kriegsgefangenschaft in der DDR-Volkspolizei Karriere gemacht. Nun ist er mit 98 Jahren gestorben.

Berlin.

Der frühere Vize-Verteidigungsminister der DDR, Fritz Streletz, ist tot. Der einstige Generaloberst starb am Montag im Alter von 98 Jahren nach langer, schwerer Krankheit in einer Pflegeeinrichtung in Oranienburg (Brandenburg), wie der Eulenspiegel-Verlag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" berichtet.

Streletz, geboren im heutigen Polen (damals Oberschlesien), war nach dem Mauerfall zu fünfeinhalb Jahren Haft wegen Anstiftung zum Totschlag an DDR-Flüchtlingen verurteilt worden, musste aber nur einen Teil im Gefängnis verbüßen. Er sah sich als unschuldig, einen Schießbefehl an der Mauer hatte er geleugnet.

Streletz hatte nach dem Zweiten Weltkrieg und sowjetischer Kriegsgefangenschaft in der DDR-Volkspolizei Karriere gemacht. 1971 wurde er zum Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates der DDR ernannt, später wurde er Stellvertreter von Verteidigungsminister Heinz Keßler.

Zusammen mit seinem früheren Chef hatte Streletz 2011 das Buch "Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben" herausgebracht. Darin verteidigte er den Mauerbau als notwendig und richtig. (dpa)