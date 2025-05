FSV Zwickau gegen BFC Dynamo: Fußballfans prügeln Polizisten bewusstlos

Vor Beginn des Spiels zwischen dem BFC Dynamo und FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost am Sonntag kommt es zu Gewalt. Ein Polizist wird bewusstlos geschlagen. Was ist passiert?

Berlin. Bei dem Fußballspiel zwischen dem BFC Dynamo und dem FSV Zwickau in der Regionalliga Nordost ist ein Polizist von Fußballfans bewusstlos geschlagen worden. Fans ohne Tickets versuchten am Sonntag ins Sportforum Hohenschönhausen zu gelangen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten versucht, ein Durchbrechen in den Kassenbereich zu verhindern.

Laut Polizei brachten Fans einen Polizisten zu Boden und traten und schlugen diesem gegen den Kopf. Der Beamte verlor demnach kurze Zeit das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf seiner Kollegen hätten Prellungen erlitten, ihren Dienst aber fortsetzen können, hieß es. Die Fans konnten der Mitteilung zufolge aufgehalten werden, die Lage beruhigte sich wieder. Vier Fans seien vorübergehend festgenommen worden.

300 Kräfte im Einsatz

Die Polizei war laut eigenen Angaben mit 300 Kräften im Einsatz. Während des Spiels kam es demnach zu Provokationen zwischen den Fans der beiden Teams, die aber ohne strafrechtliche Relevanz blieben. Im Block der Heimfans wurden zudem Pyrotechnik und sogenannte Nebeltöpfe gezündet, wie es hieß. Auch eine Auseinandersetzung an einem Fanbus habe verhindert werden können. (dpa)