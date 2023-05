Fünf Bagger im Landkreis Meißen gestohlen

Fünf Bagger haben Unbekannte von einem Firmengelände in Niederau (Landkreis Meißen) gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, zerstörten die Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zunächst den Zaun der Firma im Ortsteil Gröbern. Demnach gelangen sie so auf das Gelände und entwendeten fünf Bagger im Gesamtwert von mehr als 170.000 Euro. Ein weiterer Bagger auf einem angrenzenden Parkplatz wurde beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)