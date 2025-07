Fünf Männer nach Drogen-Razzien in Untersuchungshaft

Große Mengen verschiedener Drogen finden Ermittler bei länderübergreifenden Durchsuchungen. Der Wert ist siebenstellig. Fünf Tatverdächtige sitzen nun in U-Haft.

Halle.

Nach dem Fund großer Drogenmengen bei Razzien in Sachsen und Sachsen-Anhalt sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Gegen einen weiteren Beschuldigten setzte das Amtsgericht Halle den Haftbefehl am Freitag unter Auflagen außer Vollzug, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ermittler hatten am Donnerstag 21 Objekte im Burgenlandkreis im Süden von Sachsen-Anhalt und fünf in Sachsen durchsucht. Dabei waren sechs Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren vorläufig festgenommen worden.