Bei einem Feuer in einem Görlitzer Wohnhaus sind fünf Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
Bei einem Feuer in einem Görlitzer Wohnhaus sind fünf Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
Sachsen
Fünf Menschen werden bei Brand in Haus in Görlitz verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch ist vieles unklar, aber eines steht schon fest. Ein Feuer in einem Görlitzer Wohnhaus hat einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Auch fünf Menschen wurden verletzt.

Görlitz.

Bei einem Brand in einem Görlitzer Wohnhaus sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Die genaue Identität der Betroffenen war der Polizei zunächst unbekannt. Auch die Ursache des Feuers ist bisher unklar. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brachen die Flammen kurz nach Mittag im Dachgeschoss des Hauses aus. Es wurde daraufhin evakuiert. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar, hieß es. Der Schaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt. (dpa)

