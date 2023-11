Fünf Millionen Euro für Chemnitz als Kulturhauptstadt

Dresden/Chemnitz.

Chemnitz bekommt noch in diesem Jahr weitere fünf Millionen Euro für die Vorbereitung des Programms zur Kulturhauptstadt 2025. Darauf hat sich die Regierung am Dienstag in Dresden verständigt. Der Freistaat erhöht damit nach eigenen Angaben seinen Beitrag für das Kulturhauptstadtjahr auf insgesamt 25 Millionen Euro. Auch der Bund gibt 25 Millionen Euro für das Großereignis. Chemnitz wird 2025 zusammen mit Nova Gorica in Slowenien den Titel Kulturhauptstadt Europas tragen.