Fünf neue Diakone für Bistum Dresden-Meißen geweiht

Sie sind verheiratete Familienväter, dürfen in katholischen Gemeinden aber taufen, predigen und die Kommunion spenden: Demnächst nehmen im Bistum Dresden-Meißen fünf neue Diakone ihren Dienst auf.

Dresden.

Gemeinden im Bistum Dresden-Meißen erhalten Unterstützung von fünf neuen Diakonen. Sie wurden in einem Gottesdienst in der Dresdner Kathedrale geweiht. Künftig werden sie die Kommunion spenden, taufen, predigen und kirchliche Begräbnisse halten, wie das Bistum mitteilte. "Damit unterstützen sie die Seelsorger in zentralen Bereichen des kirchlichen Lebens." Sie dürfen jedoch keine Messen feiern oder Beichten abnehmen. Ihren Dienst werden sie am 1. August in ihren Heimatorten antreten.