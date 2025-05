Fünfter Zugang: Stürmerin Oteng wechselt zu RB Leipzig

Der Umbruch bei RB Leipzigs Fußballerinnen geht weiter. Nach den vielen Abgängen im Sommer präsentiert RB eine schnelle Stürmerin aus London als schon fünfter Neuzugang.

Leipzig.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig präsentieren Persis Oteng als vielversprechenden Neuzugang für die Offensive. Die 20 Jahre alte Stürmerin von der U21 von Tottenham Hotspur erhält in Leipzig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der Bundesligist mitteilte. Die in Oberhausen geborene Oteng war in London, wo sie im Alter von elf Jahren hingezogen ist, mit 26 Toren die treffsicherste Offensivkraft in dieser Saison.