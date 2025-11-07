Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild)
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild)
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild)
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild)
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Sachsen
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Helena Dolderer, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.

Dresden/Magdeburg/Erfurt.

Strom und Gas wird für viele Menschen in Ostdeutschland ab kommendem Jahr günstiger. Mehrere Versorger haben bereits angekündigt, ihre Energiepreise zum 1. Januar 2026 zu senken. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wo sinken die Preise für Strom und Gas?

Neben dem ostdeutschen Energieversorger EnviaM und Mitgas und dem kommunalen Versorger Sachsenenergie aus Dresden haben mittlerweile auch die Stadtwerke Leipzig niedrigere Preise zum Jahreswechsel angekündigt, die Stadtwerke Magdeburg planen dies nach eigenen Angaben ebenfalls. Die Erfurter Stadtwerke und der Chemnitzer Energieversorger Eins teilten auf Nachfrage mit, die Preise für Strom und Gas Anfang des Jahres anzupassen. 

Wie stark sinken die Strompreise?

Das kommt auf den Stromtarif und die Region an. Für Privatkunden von EnviaM sinken die Preise in der Grundversorgung demnach um 5,97 Cent brutto pro Kilowattstunde auf 31,94 Cent. Für Gewerbekunden gehen sie auf 30,21 Cent pro Kilowattstunde zurück. Der durchschnittliche Privatkunde mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden spare dadurch 96 Euro pro Jahr, Gewerbekunden zahlen 333 Euro weniger. 

Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild)
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild)
Der Energieversorger EnviaM kündigte bereits Anfang der Woche Preissenkungen an. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Bei Sachsenenergie soll die Kilowattstunde Strom in der Grundversorgung für Privatkunden künftig bis zu 4,24 Cent brutto weniger kosten. So zahlen Kunden in Dresden und Ostsachen demnach bald 35,71 Cent brutto. Bei einem jährlichen Verbrauch von 2.700 Kilowattstunden seien das bis zu 91 Euro weniger pro Jahr. 

Und für Gas?

Auch Erdgas soll günstiger werden: Für Privatkunden von EnviaM werden die Gaspreise um 1,07 Cent brutto pro Kilowattstunde auf 13,07 Cent reduziert. Ein Haushalt in der Grundversorgung mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden spart dadurch 160 Euro. Bei Sachsenenergie sind es demnach 0,34 Cent brutto pro Kilowattstunde weniger. 

Warum wird Strom und Gas günstiger?

Grund dafür sind den Versorgern zufolge rückläufige Kosten bei der Energiebeschaffung und den Netzentgelten. Sachsenenergie teilte mit, dass die Senkung der Netzentgelte aber je nach Netzgebiet sehr unterschiedlich ausfalle. Gaskunden profitierten vom Wegfall der Gasspeicherumlage. Der Bundestag beschloss am Donnerstag eine entsprechende Änderung.

Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild)
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild)
Durch den Wegfall der Gasspeicherumlage wird auch Gas günstiger. (Symbolbild) Bild: Axel Heimken/dpa

"Die Kostenbestandteile der Strom- und Gaspreise ändern sich zum Jahreswechsel, unter anderem durch die geplante Abschaffung der Gasspeicherumlage und den geplanten Zuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten beim Strom", sagte ein Sprecher des überregionalen Energieversorgers Eon. Ein Großteil der Kundinnen und Kunden könne in den kommenden Monaten mit geringeren Kosten rechnen. 

Woher weiß ich, ob ich bald weniger zahle?

Die neuen Preise gelten für die Grundversorgung – also ohne laufende Preisbindung. Bei EnviaM betreffen die neuen Strompreise rund 650.000 Kunden im Netzgebiet von Mitnetz Strom in Teilen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Von den neuen Gaspreisen profitierten etwa 50.000 Privat- und Gewerbekunden im Netzgebiet von Mitnetz Gas. 

Wie kann ich sonst noch sparen?

"Wenn die Tage kälter werden, steigen in vielen Haushalten die Heizkosten. Wer mit Gas heizt, sollte jetzt den eigenen Vertrag überprüfen", rät die Verbraucherzentrale Thüringen. Kunden sollten am besten Preise vergleichen, Kündigungsfristen im Auge behalten und auf versteckte Kosten achten. "Ein Anbieter- oder Tarifwechsel kann sich lohnen – insbesondere, wenn noch ein Grundversorgungstarif besteht." Auch für Strom ist ein Sondertarif in der Regel günstiger als die Grundversorgung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
2 min.
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland
EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland. (Archivbild)
Ab 2026 zahlen viele EnviaM-Kunden weniger für Strom, Gas und Wärmestrom. Der Versorger warnt aber vor Preisschwankungen in der Zukunft.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
2 min.
Bundestag beschließt Entlastung von Gaskunden
Erdgas brennt bald günstiger. (Illustration)
Für die sogenannte Gaspreisumlage musste ein vierköpfiger Haushalt bislang zwischen 30 und 60 Euro pro Jahr aufbringen. Diese Summe übernimmt künftig der Staat.
12:04 Uhr
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
12:00 Uhr
3 min.
„Die Wolke“ von Oberreichenbach 1996: Eine Frau macht das Neuberin-Museum zum Kino
Annette Viertel macht das Neuberin-Museum zum Kino. Mit drei ihrer Arthouse-Produktionen, die sie für den Kurzfilm-Abend aus der Schublade holt.
Filmerin und Reichenbach-Rückkehrerin Annette Viertel spielt drei ihrer Arthouse-Filme. Filme, in denen „ich zeigen will, ganz tief drinnen ist der Mensch unverletzbar“.
Gerd Möckel
Mehr Artikel