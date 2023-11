Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Chemnitz.

Ein 36-jähriger Fußgänger ist in Chemnitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, bog ein 46-Jähriger am Sonntagabend von der Mühlenstraße an einer Ampelkreuzung nach links in die Georgstraße ab, als der Fußgänger die Straße überquerte. Den Angaben zufolge hatten beide eine grüne Ampel. Der 36-Jähriger erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird laut Polizei noch ermittelt. (dpa)