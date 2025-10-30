Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Noch sind die Gänse auf der Weide. (Archivbild)
Noch sind die Gänse auf der Weide. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Gänsezüchter Eskildsen plädiert für eine Impfung gegen die Vogelgrippe. (Archivbild)
Der Gänsezüchter Eskildsen plädiert für eine Impfung gegen die Vogelgrippe. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Noch sind die Gänse auf der Weide. (Archivbild)
Noch sind die Gänse auf der Weide. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Gänsezüchter Eskildsen plädiert für eine Impfung gegen die Vogelgrippe. (Archivbild)
Der Gänsezüchter Eskildsen plädiert für eine Impfung gegen die Vogelgrippe. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Gänsezüchter Eskildsen: Nur Impfung hilft gegen Vogelgrippe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 500.000 Tiere wurden in diesem Jahr bereits getötet, um die Vogelgrippe einzudämmen. Der sächsische Gänsezüchter Eskildsen sieht nur einen langfristigen Ausweg.

Wermsdorf.

Sachsens größter Gänsezüchter Lorenz Eskildsen sieht in einer Impfung die einzige Möglichkeit, um das Problem der Vogelgrippe in den Griff zu bekommen. "Anders kann ich mir das nicht mehr vorstellen, als dass man flächendeckend auf dem Erdball impft", sagte der Betreiber zweier großer Gänsefarmen in Wermsdorf (Landkreis Nordsachsen) und Königswartha (Landkreis Bautzen).

"Die internationale Gemeinschaft sträubt sich dagegen, weil befürchtet wird, dass über das Fleisch Viren verbreitet werden", sagte Eskildsen. "Aber es gibt Handlungsbedarf." Die Verheerungen, die die Geflügelpest jedes Jahr weltweit anrichte, seien gigantisch.

Sachsen ist bislang noch verschont, aber Wachsamkeit ist gefordert

Die aktuelle Vogelgrippe-Welle hat Sachsen bisher offensichtlich nicht erreicht - die Geflügelzüchter sollten aber wachsam sein, betonte der Sächsische Geflügelwirtschaftsverband. "Unsere Mitglieder versuchen, durch Biosicherheitsmaßnahme bestmöglich ihre Nutzgeflügelbestände vor einem Eintrag der Vogelgrippe zu schützen", hieß es auf Anfrage. Die Gänsemärkte und Hofverkäufe beschränkten sich auf die Vermarktung geschlachteter Gänse und die Vermarktung von verarbeiteten Produkten. Es bestehe dabei kein Tierkontakt und somit auch keine Gefahr für die Tierbestände.

Biosicherheit in Gänsefarmen erhöht

Eskildsen selbst habe in den vergangenen Jahren viel getan, um die sogenannte Biosicherheit zu erhöhen. Unter anderem sei sein Betrieb inzwischen aufgeteilt in drei epidemiologische Einheiten, so dass im Falle einer positiven Testung nicht sämtliche Tiere getötet werden müssten, sondern nur die in dem betroffenen Teil. Alle angelieferten Tiere würden stets auf das Virus getestet.

Außerdem habe er an die Stallanlagen für die Zuchtgänse Wintergärten angebaut, in denen die Tiere unter einem Dach im Freien stünden. Dadurch seien sie geschützt vor Einträgen von darüber fliegenden Wildvögeln. Seine Hofläden seien so angelegt, dass Besucherinnen und Besucher nicht in Kontakt mit den Farmbereichen kämen. Eskildsens beliebte Gänsemärkte in Wermsdorf und Königswartha öffnen ganz normal am 1. November.

Seit 20 Jahren in Ängsten während des Vogelzugs

"Dadurch fahren wir das Risiko nicht auf null, aber wir reduzieren es erheblich", sagte Eskildsen. Einen langfristigen Ausweg aus dem Vogelgrippe-Dilemma biete aber nur die Impfung. Er erinnerte daran, dass er den ersten großen Ausbruch in seinem Betrieb im Jahr 2006 gehabt habe. "Wir leben seit 20 Jahren mit dem Vogelzug in Ängsten", sagte der Züchter. "Es ist in 20 Jahren nichts passiert."

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts hat die Geflügelpest-Welle unter Wildvögeln in diesem Jahr besonders früh eingesetzt und vor allem Kraniche erfasst. Da der Vogelzug weiterhin in vollem Gange ist und der Virusdruck durch infizierte Zugvögel hoch bleibt, rechnen die Fachleute damit, dass das Virus weiterhin auch auf kommerzielle Geflügelhaltungen überspringen kann. 

Seit Anfang September seien schon mehr als 30 Ausbrüche in solchen Betrieben registriert worden, heiß es. Schon mehr als 500.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten wurden vorsorglich getötet und entsorgt, um Infektionsquellen zu beseitigen. Besonders stark betroffen waren bislang Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17.10.2025
4 min.
Gänsepreise in Sachsen bleiben stabil – Importware dominiert
Regina Gebhardt von der Gänsezucht Eskildsen hält eine Zuchtgans im Arm.
Die Preise für heimische Gänse bleiben vor der anstehenden Saison in Sachsen stabil. Regionale Produkte sind aber weiterhin selten.
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
29.10.2025
5 min.
Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift
Unzählige Gänse und Enten mussten aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs in Agrarbetrieben bereits getötet werden. (Archivbild)
Mehr als 500.000 Tiere wurden bereits getötet, doch die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wie reagieren Betriebe und Behörden auf die aktuellen Ausbrüche?
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel