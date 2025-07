Gartenlaube bei Einbruch in Leipzig angezündet

Einbecher stehlen in einem Kleingarten Werkzeuge. Dass sie danach noch die Laube anzünden, erhöht den Schaden um ein Vielfaches.

Leipzig.

Unbekannte Einbrecher haben ein Gartenhäuschen in Leipzig in Brand gesetzt. Die Laube sei am Samstagabend stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter hätten die Laube und einen dazugehörigen Schuppen aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge gestohlen. Danach legten sie auf noch unbekannte Art und Weise den Brand.