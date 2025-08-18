Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolbild)
Sachsen
Gasflasche explodiert in Gartenlaube – Frau schwer verletzt
Feuerwehr und Polizei werden nördlich von Görlitz in eine Kleingartenanlage gerufen. Dort kam es in einer Laube zu einer Explosion. Was ist bislang bekannt?

Niesky.

Bei einer Explosion in einer Kleingartenanlage in Niesky (Landkreis Görlitz) ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 48-Jährige wurde am Sonntag mit schwersten Verbrennungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zuvor hatten Medien berichtet.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge explodierte am Sonntagabend aus zunächst unbekannten Gründen eine Gasflasche in einer Gartenlaube. Auch brach ein Feuer aus, das von der Feuerwehr gelöscht wurde. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Ein Brandursachenermittler sollte am Montag am Brandort zum Einsatz kommen, wie es hieß. (dpa)

