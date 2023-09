Gashändler VNG rechnet nach Krise wieder mit Gewinnen

Leipzig.

Der Leipziger Gashändler VNG rechnet nach der schweren Krise 2022 in diesem Jahr wieder mit Gewinnen. "Wir sind gesund. Wir werden aller Voraussicht nach in diesem Geschäftsjahr wieder ein sehr solides Ergebnis erzielen, sprich Gewinn machen", sagte Finanzvorstand Bodo Rodestock der "Leipziger Volkszeitung" (Donnerstag). Bis 2035 wolle VNG rund fünf Milliarden Euro investieren, vor allem in das Wasserstoffgeschäft, in die Infrastruktur und auch in Biogasanlagen.