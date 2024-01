Gastwirt in Chemnitz serviert Kalbsschnitzel weiter für 19,80 Euro: „Wir sind hier nicht in München“

Von wegen alles wird teuer: Auf dem Kaßberg in Chemnitz gibt es ein Lokal, das der höheren Mehrwertsteuer trotzt. Wie geht das?

Mirko Martin angelt ein Stück rohes Kalbfleisch aus der Tupperdose, dreht und wendet es in Mehl, dann in Ei, schließlich in Semmelbrösel. „Die Panade ist immer lose. Nicht andrücken!“ empfiehlt er. Dadurch bläst sich die Hülle beim Frittieren auf und wölbt sich vom Fleisch ab statt anzukleben. „So soll es sein.“