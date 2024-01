GDL beendet Streik bei Mitteldeutscher Regiobahn vorzeitig

Berlin/Leipzig.

Die Lokführergewerkschaft GDL beendet den laufenden Streik bei der Mitteldeutschen Regiobahn an diesem Freitag vorzeitig um 12.00 Uhr. Die Verhandlungen mit dem Mutterkonzern Transdev sollen wieder aufgenommen werden, teilten das Unternehmen und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitagmorgen mit. Der Streik bei der Deutschen Bahn läuft dagegen weiter. Transdev betreibt in Sachsen mit der Mitteldeutschen Regiobahn die Strecken Leipzig-Chemnitz und Leipzig-Döbeln.