Weltweit wird der Opfer des Angriffs auf Israel vor zwei Jahren gedacht. (Archivbild)
Weltweit wird der Opfer des Angriffs auf Israel vor zwei Jahren gedacht. (Archivbild)
Sachsen
Gedenken an Hamas-Überfall in Israel
Mehr als 1.200 Tote, über 250 Verschleppte – zwei Jahre nach dem Angriff der Hamas auf Israel setzen auch die Menschen in Halle und Leipzig ein Zeichen des Gedenkens.

Halle/Leipzig.

Mit einer Mahnwache gedenken die Menschen in Halle (Saale) und Leipzig der Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel vor zwei Jahren. Im Rahmen einer weltweiten Gedenkaktion seien auch die Mahnwachen vor dem Ratshof in Halle und auf dem Marktplatz in Leipzig angemeldet worden, teilten die Organisatoren mit. Die Mahnwachen begannen um 5.29 Uhr deutscher Zeit, dem Zeitpunkt, als vor zwei Jahren der Überfall der Hamas auf Israel begann. Dabei starben mehr als 1.200 Menschen, über 250 wurden in den Gazastreifen verschleppt. (dpa)

Mehr Artikel