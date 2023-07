Gegen Bundestrend: Zahl der Sozialwohnungen gestiegen

Berlin/Dresden.

Die Zahl der Sozialwohnungen in Sachsen ist in den vergangenen Jahren gestiegen. 2022 gab es im Freistaat insgesamt 12 541 Wohnungen, wie aus einer Antwort des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Linke) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach wurden ein Jahr zuvor 458 Wohnungen weniger gezählt. 2020 gab es in Sachsen insgesamt 11 904 Sozialmietwohnungen. Auch in Sachsen-Anhalt stieg die Zahl der Sozialwohnungen demnach, während sie in Thüringen sank.