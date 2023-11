Gegenverkehr übersehen: Autofahrer bei Unfall verletzt

Kirchberg.

Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos im Landkreis Zwickau ist einer der beiden Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann am Steuer des anderen Wagens war am Montag an einer Kreuzung nach links abgebogen und hatte das entgegenkommende Fahrzeug des 73-Jährigen übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein drittes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Bei dem Unfall nahe Kirchberg entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von mehr als 80.000 Euro. (dpa)