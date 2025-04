Gehen oder Bleiben: Haben Chemnitz, Zwickau, Mittelsachsen, Erzgebirge und Vogtland eine Zukunft?

Ist es bei uns so schlimm? Viele Menschen, besonders junge Frauen, verlassen unsere Region. Das wird nicht nur zum Problem für den Arbeitsmarkt. Was bleibt, wenn alle gehen – und was geht, wenn man bleibt?

Was bleibt von einem Ort, in dem kaum noch Menschen sind? Dort, wo keine Kinder mehr im Garten spielen? Wo es keine Schule mehr gibt, keine Jobs, keine Cafés, Restaurants oder Geschäfte?