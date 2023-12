Geisterfahrer auf A72 bei Zwickau unterwegs

Reinsdorf.

Mehrere Anrufer haben der Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Geisterfahrer auf der A72 bei Zwickau gemeldet. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Mann mit seinem Wagen aus Richtung Chemnitz kommend auf der Autobahn im Gegenverkehr unterwegs. An der Anschlussstelle Zwickau-Ost in Reinsdorf (Landkreis Zwickau) habe der Falschfahrer die A72 verlassen. Dort sei er von der Polizei gestellt worden. "Zum Glück ist nichts passiert", sagte der Sprecher. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 1,7 Promille. Dem 51-Jährigen wurde laut Polizei der Führerschein abgenommen. Gegen ihn wird nun Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt. (dpa)