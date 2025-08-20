Geithain: MRB-Zugbegleiter von Mann attackiert

Sachsen
Der Fahrgast griff bei seiner Festnahme auch Polizeibeamte an.
Ein Mann hat am Mittwochabend auf dem Bahnsteig in Geithain einen Zugbegleiter eines Regionalzuges attackiert. Der Mitarbeiter der Mitteldeutschen Regiobahn erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen nahe des Tatorts vorläufig in Gewahrsam. Der Mann attackierte dabei auch die Polizeibeamten.
