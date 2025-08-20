Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einsatz auf dem Bahnhof Geithain.
Bild: Konrad Rüdiger
Einsatz auf dem Bahnhof Geithain.
Einsatz auf dem Bahnhof Geithain. Bild: Konrad Rüdiger
Sachsen
Geithain: MRB-Zugbegleiter von Mann attackiert
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Der Fahrgast griff bei seiner Festnahme auch Polizeibeamte an.

Ein Mann hat am Mittwochabend auf dem Bahnsteig in Geithain einen Zugbegleiter eines Regionalzuges attackiert. Der Mitarbeiter der Mitteldeutschen Regiobahn erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen nahe des Tatorts vorläufig in Gewahrsam. Der Mann attackierte dabei auch die Polizeibeamten.
