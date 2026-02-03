MENÜ
Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehört? Der Einzelhandel hat Banken bereits als Bargeldausgabestelle überholt. Bild: Elisa Schu/dpa
Ein Bild, das bald der Vergangenheit angehört? Der Einzelhandel hat Banken bereits als Bargeldausgabestelle überholt. Bild: Elisa Schu/dpa
Sachsen
Geld abheben im Supermarkt: Chemnitz bundesweit Spitzenreiter
Redakteur
Von Jens Eumann
Supermärkte und Geschäfte haben in deutschen Großstädten teilweise die Rolle der Bankautomaten als Ort des Geldabhebens übernommen. Die Verbraucherzentrale beklagt indes wachsende Hürden für den Einsatz von Bargeld.

Supermärkte lösen Bankautomaten als Orte des Geldabhebens ab. Das zeigt eine Analyse, die die Deutsche Kreditbank (DKB) zur Bargeldverfügbarkeit in den 30 einwohnerstärksten deutschen Städten erstellt hat. Ergebnis: In Großstädten sind Einzelhandelsfilialen mit Bargeldservice inzwischen bereits eine häufiger verfügbare Abhebemöglichkeit...
Das könnte Sie auch interessieren
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
17.12.2025
5 min.
In Vietnam „normalen Job“ versprochen, in Chemnitz in die Prostitution geschickt
Die fünf Angeklagten mit ihren Anwälten beim Prozessauftakt im Landgericht Chemnitz.
Ein internationaler Menschenhandelsring steht in Chemnitz vor Gericht. Die Gruppe lockte junge Frauen aus Vietnam. Über eine Telefonzentrale in Pilsen wurden Freier-Anfragen aus zahlreichen deutschen Städten koordiniert. Angeklagt sind ein Vater und sein Sohn aus Chemnitz.
Jens Eumann
02.12.2025
3 min.
Gelbe Aufkleber: Jetzt muss Lidl schon Gulasch, Steaks und Fisch gegen Diebstahl sichern
Lidl sichert jetzt auch Fleisch mit Diebstahletiketten.
Whiskey, Kaffee oder Cremes hinter Glas oder nur auf Nachfrage kennen Sachsens Supermarkt- und Drogeriekunden schon länger. Doch wer zurzeit zum Beispiel bei Lidl in Chemnitz einkauft, stößt jetzt auch auf Diebstahlsicherungen bei Gulasch, Steaks, Lachs und Co.
Jürgen Becker
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
Mehr Artikel