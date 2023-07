Geld für knapp 300 Kulturprojekte in ländlichen Regionen

Dresden. Sachsens staatliche Kulturstiftung unterstützt in diesem Jahr 298 Vorhaben in landesweit 172 Gemeinden. Laut einer Mitteilung vom Dienstag vergibt sie in diesem Jahr aus ihrem Kleinprojektefonds insgesamt rund 786.000 Euro, der wegen hoher Nachfrage zuvor um 80.000 Euro aufgestockt wurde. Nach Stiftungsangaben gingen bis Anfang Juni knapp 650 Bewerbungen mit einem Antragsvolumen von rund 2,3 Millionen Euro ein.

Gefördert werden Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops und kleine Festivals wie "Trubel in der Poche" in Schneeberg (Erzgebirge), das Theaterfestival Zaunkönig in Gohrisch oder die Poetentour "(L)Ost Poets Mobil goes Lausitz" - mit einem Sprinter samt ausziehbarer Bühne. Aus dem Kleinprojektefonds erhalten Kunst- und Kulturprojekte in ländlichen Regionen seit 2019 zwischen 500 und 5000 Euro, auch um das bürgerschaftliche Engagement jenseits der Zentren zu fördern. (dpa)