Gemälde von Michael Triegel für Klosterkirche Wechselburg

Die heilige Teresia Benedicta wird als Mittlerin zwischen den Religionen verehrt. Die Nonne ist Patronin einer sächsischen Pfarrei - die bei einem bekannten Künstler ein Porträt von ihr bestellte.

Dresden/Wechselburg.

Der als "Papstmaler" bekannte Leipziger Künstler Michael Triegel hat ein Auftragswerk für die Kirche des Klosters Wechselburg geschaffen. Das Porträt der heiligen Teresia Benedicta vom Kreuz wird laut Mitteilung des Bistums Dresden-Meißen am 2. Mai von Bischof Heinrich Timmerevers geweiht und erstmals über dem nördlichen Seitenaltar öffentlich zu sehen sein. Die in Auschwitz gestorbene Nonne ist Patronin der 2020 neu gegründeten Pfarrei Limbach-Oberfrohna, die zur Gemeinde in Wechselburg gehört und das Gemälde in Auftrag gab.