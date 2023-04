Gemeinde interessiert an belebtem Schloss und Park Seußlitz

Nünchritz.

Die Gemeinde Nünchritz (Landkreis Meißen) setzt auf den Fortbestand des Barockschlosses Seußlitz als "einmaliges Kulturdenkmal", Touristen- und Ausflugsziel der Region. Sie habe "großes Interesse", dass das in Privatbesitz befindliche Areal "mit Leben erfüllt wird und in seiner historischen Substanz erhalten bleibt", teilte Bürgermeisterin Andrea Beger nach Bekanntwerden einer Verkaufsofferte auf Anfrage mit. Die Eigentümer hätten in einem Telefonat angegeben, Investoren für die Erhaltung des Ensembles zu suchen, um das von einem Architekturbüro erarbeitete Nutzungskonzept umzusetzen.