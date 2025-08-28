Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bastei ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. (Archivbild)
Die Bastei ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Bastei ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. (Archivbild)
Die Bastei ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Gemeinde klagt gegen Nationalpark Sächsische Schweiz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach jahrelanger Unterbrechung wird die Klage gegen den Nationalpark Sächsische Schweiz erneut verhandelt. Die Gemeinde Lohmen kritisiert die Verordnung.

Bautzen.

Nach jahrelanger Unterbrechung beschäftigt eine Klage gegen die Nationalparkregion Sächsische Schweiz wieder das Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Die Gemeinde Lohmen, auf deren Gebiet sich die beliebte Touristenattraktion Bastei befindet, hatte die Klage gegen das Umweltministerium bereits 2003 eingereicht, die Verhandlung ruhte aber ab 2020.

Gemeinde sieht Handlungsspielräume beschränkt

"Wir möchten auf Augenhöhe und mit Respekt behandelt werden", sagte Bürgermeisterin Silke Großmann (CDU) beim Verhandlungstermin in Bautzen. Man sei aber vielmehr Bittsteller, es gebe das Gefühl von Misstrauen gegenüber den Gemeinden. 

Die Gemeinde bemängelt die Verordnung insgesamt und stellt damit die Errichtung der Nationalregion Sächsische Schweiz infrage. Dabei geht es unter anderem um die Frage der Zuständigkeit des Umweltministeriums. Die Gemeinde sieht ihre Handlungsspielräume beschränkt, da für viele Vorhaben zusätzliche Genehmigungen nötig sind. 

Voraussetzungen für einen Nationalpark erfüllt?

Zudem sieht die Gemeinde die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für die damalige Errichtung eines Nationalparks nicht gegeben. Es geht etwa um die Größe des Gebiets, das 9.350 Hektar Fläche umfasst. Auch ein möglichst durch Menschen unbeeinflusster Zustand der Natur soll laut Klage nicht überall gegeben sein. So würden etwa die meisten der Felsen, die die Einzigartigkeit der Region ausmachen, intensiv touristisch genutzt, sagte Rechtsanwalt Joachim Kloos, der die Gemeinde Lohmen in dem Verfahren vertritt.

Eingrenzung beanstandet

Auch gegen die Begrenzung des Gebiets richtet sich die Klage, besonders gegen Einbezug der Bastei und der ehemaligen Bergbaulandschaft Wismut, wo zu DDR-Zeiten Uran abgebaut wurde. Das Gebiet um die Bastei sei komplett touristisch geprägt, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Mittag. Nach Darstellung des Umweltministeriums stellt dies jedoch kein Problem dar. Das Naturerleben sei eines der Schutzziele in Nationalparks. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:41 Uhr
2 min.
Polizei kontrolliert wegen Drogen und Alkohol am Steuer
Die Polizei hat in Ostsachsen auf Drogen und Alkohol im Straßenverkehr kontrolliert.
Drogenerkennung im Straßenverkehr ist ein wichtiges Thema für die Polizei. In Ostsachsen wurden Beamte bei zwei Großkontrollen fortgebildet. Es gab einige Verstöße.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
12.08.2025
1 min.
Für das Pilzesammeln im Nationalpark gelten Regeln
Im Nationalpark gelten besondere Regeln für das Pilzesammeln. (Archivbild)
Erst Regen, jetzt Sonne - diese Kombination lässt in Sachsen die Pilze sprießen. Wer im Nationalpark sammelt, muss sich allerdings an bestimmte Vorschriften halten.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel