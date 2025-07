Gender-Sonderzeichen bleiben in Sachsens Schulen verboten

An Sachsens Schulen ist das Gendern mit Sonderzeichen nicht erlaubt und wird als Fehler gewertet. Daran ändert sich auch mit dem neuen Kultusminister Clemens nicht.

Dresden.

Sachsen behält in seinen Schulen das Verbot bei, mit Sonderzeichen zu gendern. Zum 1. August tritt eine neue Vorschrift in Kraft, die in der Schulsprache weiterhin einen Verzicht auf Gendersternchen, Doppelpunkt, Unterstrich oder das sogenannte Binnen-I vorschreibt, wie das Kultusministerium mitteilte. Bildungsminister Conrad Clemens setze damit den von seinem Amtsvorgänger Christian Piwarz (beide CDU) eingeschlagenen Weg "zur sprachlichen Klarheit an Sachsens Schulen" fort.