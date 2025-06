Geographie-Champion: Schüler aus Offenburg ist Bundessieger

Das Finale wirkt wie eine Quizsendung im Fernsehen. In der Aula eines Gymnasiums in Braunschweig geht es aber um den Sieg beim Geographie-Bundesfinale. Am Ende sind Jungs aus drei Bundesländern vorn.

Braunschweig. Echter Erdkunde-Auskenner: Schnell und präzise hat Damian Schillinger aus Baden-Württemberg die Fragen rund um das Schulfach beantwortet und sich zum Geographie-Champion gekürt. Der 15-jährige Schüler aus Offenburg setzte sich im Bundesfinale des "Diercke Wissen"-Wettbewerbs im niedersächsischen Braunschweig durch. Zweiter wurde Artur Richter aus Dresden in Sachsen. Platz 3 belegte Luiz Loewenstein aus Hamburg.

Für das Finale hatten sich die 16 Landessieger und ein Vertreter für die Deutschen Schulen im Ausland qualifiziert. Sie mussten Fragen zu Nachhaltigkeitszielen, Bevölkerungspyramiden, Warentransporten und Erdbebenstärken beantworten. Der Sieger Damian Schillinger qualifizierte sich für weitere Ausschiede und hat die Chance, Deutschland bei der internationalen Geographie-Olympiade iGeo 2026 in Istanbul zu vertreten.

Rund 300.000 Jugendliche dabei

Nach den Angaben der Veranstalter nahmen in Deutschland rund 300.000 Schülerinnen und Schüler an dem Wettbewerb teil. An deutschen Schulen auf fünf Kontinenten kämpften demnach etwa 3.500 Jugendliche um ein Ticket nach Braunschweig. Das Ausland vertreten dürfte Leon Praveen Lang von der Deutschen Internationalen Schule Zagreb.

Ausgerichtet wird der nach Angaben der Organisatoren größte Schülerwettbewerb Deutschlands vom Verband Deutscher Schulgeografen und vom Westermann Verlag mit Sitz in Braunschweig. In diesem Jahr wurde die 25. Auflage ausgetragen. Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern Begeisterung für Geographie zu wecken. (dpa)