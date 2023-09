Gepachtetes Waldstück soll nicht dem Tagebau weichen

Freiberg.

Im Streit um ein privates Waldgrundstück für den Ausbau des Braunkohletagebaus Nochten hat das Sächsische Oberbergamt am Montag verhandelt. "Es ist Irrsinn, noch Grundstücke für Braunkohlenabbau zu enteignen", sagte der Bundesvorsitzende der Grünen Liga, René Schuster, vor Beginn der Verhandlung in Freiberg. Die Umweltvereinigung will sich für den Erhalt des Waldstückes einsetzen.