Gericht bestätigt: Betriebsratswahl bei VW war unwirksam

Zwickau/Chemnitz.

Die Betriebsratswahl bei Volkswagen in Zwickau im Jahr 2022 war laut Landesarbeitsgericht unwirksam. Das Gericht in Chemnitz wies eine Beschwerde von Volkswagen Sachsen und dem Betriebsrat gegen einen entsprechenden Beschluss der Vorinstanz zurück, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Darüber hatte zuvor die "Freie Presse" berichtet.