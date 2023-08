Gericht vertagt Entscheidung über Klage gegen Tagebau Turow

Warschau.

Ein Gericht in Polen hat eine mit Spannung erwartete Entscheidung über eine Klage von Umweltschützern gegen den Braunkohletagebau Turow nahe der Grenze zu Sachsen vertagt. Das Verfahren vor dem Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Warschau sei ausgesetzt worden, bis die Generaldirektion für Umweltschutz über einen Änderungsantrag des Turow-Betreibers PGE entschieden habe, berichtete die Agentur PAP am Donnerstag.