Geringes Plus bei Reallöhnen in Sachsen

Kamenz.

Beschäftigte in Sachsen haben etwas mehr Geld in der Tasche: Die Reallöhne sind erneut leicht angestiegen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Diese stiegen im dritten Quartal um durchschnittlich 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Zuwachs von 0,7 Prozent verzeichneten die Statistiker dieses Jahr bereits im Quartal zuvor.