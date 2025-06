Gescheiterte Zigarettendiebe fliehen in Teich

Als die Polizei am Tatort eintrifft, versteckt sich einer der mutmaßlichen Diebe in einem Gebüsch. Seine zwei Komplizen versuchen sich an der Flucht durchs Wasser.

Leipzig. Nach einem gescheiterten Versuch, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, haben sich zwei der mutmaßlichen Täter in Leipzig in einen Teich geflüchtet. Zeugen informierten die Polizei laut Mitteilung gegen Mitternacht über drei Männer, die sich an dem Automaten im Stadtteil Knautkleeberg-Knauthain zu schaffen machten. Als Beamte vor Ort eintrafen, flüchtete das Trio demnach.

Ein 31 Jahre alter Verdächtiger wurde in einem Gebüsche gestellt. Seine beiden Komplizen wurden bei der Flucht in einen nahegelegenen Teich beobachtet, den Polizei und Rettungskräfte daraufhin umstellten. Die beiden Männer im Alter von 23 und 32 Jahren verließen schließlich nach längerer Zeit das Wasser.

Die drei Verdächtigen wurden vorübergehend festgestellt, durften aber nach der Aufnahme ihrer Personalien wieder gehen. An den Inhalt des Zigarettenautomats waren sie nicht gelangt, trotzdem ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (dpa)