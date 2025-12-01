Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Winzige Bücher mit mehr als 90 Seiten stellt Kathrin Hohensee aus Leipzig her und bringt ganze Städte und Abenteuer in die Puppenstube.
Winzige Bücher mit mehr als 90 Seiten stellt Kathrin Hohensee aus Leipzig her und bringt ganze Städte und Abenteuer in die Puppenstube. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Winzige Bücher mit mehr als 90 Seiten stellt Kathrin Hohensee aus Leipzig her und bringt ganze Städte und Abenteuer in die Puppenstube.
Winzige Bücher mit mehr als 90 Seiten stellt Kathrin Hohensee aus Leipzig her und bringt ganze Städte und Abenteuer in die Puppenstube. Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa
Sachsen
Geschichten auf der Fingerkuppe: Miniaturbücher aus Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Winzige Bücher mit mehr als 90 Seiten: Kathrin Hohensee bringt ganze Städte und Abenteuer in die Puppenstube – und begeistert Sammler in aller Welt.

Leipzig.

Die Bücher von Kathrin Hohensee verschwinden nahezu in den Händen der Leser - das kleinste passt gerade einmal auf die Fingerkuppe. Seit rund 30 Jahren stellt die gelernte Buchbinderin aus Leipzig Miniatur- oder Puppenhausbücher her. Gut 200 Titel hat sie entwickelt, geschrieben und gesetzt: von Büchern für Kinder, Naturfreunde oder auch über Städte.

Echte Bücher für Puppenhäuser in aller Welt

"Das Machen ist meine Leidenschaft und durch den Verkauf ernte ich eine kleine Anerkennung", sagt die 64-Jährige. Ihre Bücher verkauft sie auf Börsen auch in den USA, in England, den Niederlanden und Frankreich. Angefangen habe es mit der Zusammenarbeit mit einem Holzspielzeugmacher in den 1990er Jahren. "Dieser wollte für seine Puppenhäuser kleine, echte Bücher als Requisite."

Bei der Arbeit wird mit dem Text jongliert, schließlich soll auf kleinstem Raum eine Beschreibung oder eine Geschichte stehen, erläutert Hohensee. Der Text und die Bilder bestimmen die Größe des Buches. Einzige Vorgabe: Es soll immer in ein Puppenhaus passen, also den Rahmen des 1:12-Maßstabes nicht sprengen.

Sie gestaltet die einzelnen Seiten und ordnet diese in Druckbögen an. Nach dem Druck beginnt die buchbinderische Handarbeit: Falzen, Schneiden und Zusammenfügen der einmal gefalzten Bögen. Zum Abschluss werden Deckelpappen und Rückeneinlagen bemessen und zugeschnitten.

Vor allem Sammler von Puppenhäusern seien an den Büchern interessiert, erklärt die 64-Jährige. "Es ist vergleichbar mit dem Auf- und Ausbau von Modelleisenbahnen: Viele bauen ihr Puppenhaus selbst und suchen dann passende Accessoires". Und dann steht halt ein echtes Buch in der Puppenstube.

Bücher über Städte, US-Präsidenten oder Unterwäsche

Am umfangreichsten sind wohl ihre Städtebücher über Leipzig, Rom, London oder New York. Die meisten haben mehr als 90 Seiten und sind trotzdem nicht dicker als ein Zentimeter. Sie hat aber auch ein Buch über Unterwäsche, Corsagen, Braut- und Bademode mit Bildern zum Teil aus den 1920ern und von den US-amerikanischen Präsidenten gestaltet. Am erfolgreichsten seien aber wohl ihre Kinderbücher über Max und Moritz und dem Struwwelpeter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
2 min.
Vom Flop zum Fundstück: Advents-Tauschbörsen starten
Ab dem 1. Dezember kann hier im Dresdner Kulturpalast getauscht werden.
In Dresden und Leipzig werden aus verstaubten Gegenständen neue Schätze. Wer etwas dalässt, darf dafür etwas anderes mitnehmen. Was und wo im Dezember getauscht werden kann.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
26.11.2025
2 min.
Helmholtz-Zentrum eröffnet neuen Forschungsbau in Leipzig
Der neue UFZ-Forschungsbau in Leipzig: moderne Labore für Zukunftsthemen von Klimaschutz bis Energiewende.
Wasserstoff aus Sonnenlicht, grüne Chemie mit Bakterien: Im neuen UFZ-Gebäude entstehen Ideen, die unser Leben nachhaltiger machen könnten. Was Leipzigs Forschung jetzt möglich macht.
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel