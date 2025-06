Gespräche laufen, aber noch keine RB-Einigung mit Werner

RB Leipzig arbeitet mit Hochdruck an der Verpflichtung eines neuen Trainers. Nach einigen Absagen scheint eine Lösung näherzurücken.

Leipzig.

RB Leipzig intensiviert die Gespräche mit Trainer Ole Werner. Eine Einigung gibt es nach dpa-Informationen aber noch nicht. Der frühere Trainer von Werder Bremen soll den in der vergangenen Saison in schwere sportliche Turbulenzen geratenen Fußball-Bundesligisten zurück zu alter Stärke führen. Der Trainingsauftakt ist am 14. Juli am Cottaweg geplant.