Gesundheitliche Probleme? Frau fährt gegen Baum

Kreba-Neudorf.

Eine 51 Jahre alte Frau ist am Samstag in Kreba-Neudorf im Landkreis Görlitz mit einem Auto gegen einen Baum und einen Zaun gefahren und wurde dabei schwer verletzt. Grund dafür, dass die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat, waren vermutlich gesundheitliche Probleme, teilte die Polizei am Sonntag mit.