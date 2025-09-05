Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andris Nelsons’ Vertrag als Gewandhauskapellmeister ist bis Ende Juli 2032 verlängert. (Archivbild)
Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Gewandhauskapellmeister Nelsons verlängert Vertrag
Das Gewandhausorchester Leipzig verlängert mit Andris Nelsons: Der 46-Jährige führt das international gefragte Ensemble weiter durch die kommenden Jahre.

Leipzig.

Der lettische Dirigent Andris Nelsons geht in eine dritte Amtszeit als Kapellmeister des Gewandhausorchesters in Leipzig. Der Vertrag mit dem 46-Jährigen sei bis Ende Juli 2032 verlängert worden, teilte das Gewandhaus mit. Nelsons ist seit Februar 2018 der 21. Gewandhauskapellmeister.

Das Gewandhausorchester Leipzig wurde 1743 gegründet und gilt als ältestes bürgerliches, also nicht-höfisches Konzertorchester der Welt. Mit mehr als 180 Musikern ist es nach eigenen Angaben auch eines der größten Berufsorchester der Welt. Das Gewandhausorchester ist weltweit gefragt. Tourneen führen regelmäßig ins Ausland, insbesondere in die USA und nach Japan. (dpa)

