Gewandhausorchester geht auf Europa-Tournee

Leipzig. Das Leipziger Gewandhausorchester geht in der kommenden Woche auf eine Europa-Tournee. Unter Leitung von Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons sind vom 26. Februar bis 10. März Auftritte in Hamburg, Luxemburg, Paris, Amsterdam, Essen und Wien geplant. Als Solist ist der Geiger Leonidas Kavakos dabei. Auf dem Programm stehen ausschließlich Orchesterwerke von Peter Tschaikowski, darunter die Sinfonien Nr. 5 und 6. Auftrittsorte sind die Elbphilharmonie Hamburg, die Philharmonie Luxemburg, die Philharmonie Paris, das Concertgebouw Amsterdam, die Philharmonie Essen und der Wiener Musikverein. In allen Städten mit Ausnahme von Essen gibt es zwei Konzerte.

Tschaikowski hatte eine persönliche Beziehung zum Gewandhaus. Im Januar 1888 kam er erstmals nach Leipzig und trat als Dirigent des Gewandhausorchesters auf. Er selbst sah damit die Rezeption seines Werkes in Deutschland vorangebracht. "Die Tatsache, dass meine Musik Eingang ins Gewandhaus gefunden hatte, stärkte mein Selbstbewusstsein als Komponist ganz beträchtlich, und es war mir ein schönes Gefühl, gerade von Leipzig aus meine Künstlerfahrt beginnen zu können, da dieser Umstand geeignet war, meinem Namen in Deutschland erhebliches Gewicht zu verleihen", wurde der Komponist in der Ankündigung zur jetzigen Tournee mit einer damaligen Aussage zitiert. (dpa)