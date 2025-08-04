Gewandhausorchester geht auf Europa-Tournee

Im Herbst startet das Gewandhausorchester in Leipzig in seine 245. Saison. Vorher sind die Musikerinnen und Musiker aber noch in anderen Ländern zu hören.

Leipzig. Bevor das Leipziger Gewandhausorchester im Herbst in die neue Saison startet, gehen die Musikerinnen und Musiker auf Europa-Tournee. Vom 24. August bis 3. September seien Auftritte in Grafenegg, London, San Sebastián, Santander und Paris geplant, teilte das Gewandhaus mit. Die Leipziger werden unter der Leitung von Andris Nelsons unter anderem Werke von Arvo Pärt, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms aufführen.

Am 5. September wird dann die 245. Gewandhaus-Saison mit einem Großen Concert eröffnet. Solistin des Eröffnungskonzerts, wie auch zuvor schon der Gastspielreise, werde die Geigerin Hilary Hahn sein. (dpa)