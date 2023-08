Gewerbesteuereinnahmen in Sachsen legen zu

Wiesbaden/Leipzig.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben im vergangenen Jahr in Sachsen zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, kamen in den Kommunen rund 2,16 Milliarden Euro zusammen - ein Plus von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2,05 Milliarden Euro).