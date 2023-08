Gewerkschaft setzt Warnstreik am DHL Hub Leipzig fort

Leipzig.

Die Fachgewerkschaft DPVKOM setzt den Warnstreik am DHL Hub Leipzig fort. Noch bis Samstag, 8.00 Uhr, seien die Beschäftigten zum Ausstand aufgerufen, sagte die Gewerkschaftschefin Christina Dahlhaus am Freitag. In der ersten Nacht hätten sich mindestens 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Es seien Tausende Sendungen liegen geblieben. Der Warnstreik hatte am Donnerstag mit der Nachtschicht begonnen. DHL erwartetet nach Angaben eines Sprechers durch den Warnstreik keine nennenswerten Einschränkungen.