Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Smartphone-Überwachung, Bodycams und Taser – Sachsens Polizeigewerkschaft hält diese Punkte für unverzichtbar. (Symbolbild)
Smartphone-Überwachung, Bodycams und Taser – Sachsens Polizeigewerkschaft hält diese Punkte für unverzichtbar. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Smartphone-Überwachung, Bodycams und Taser – Sachsens Polizeigewerkschaft hält diese Punkte für unverzichtbar. (Symbolbild)
Smartphone-Überwachung, Bodycams und Taser – Sachsens Polizeigewerkschaft hält diese Punkte für unverzichtbar. (Symbolbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Sachsen
Gewerkschaft warnt vor Abstrichen bei Polizeigesetz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Grüne sprechen von "Angriff auf die Bürgerrechte", die Gewerkschaft sieht Lebensretter: Was steckt hinter dem Streit um das neue Polizeigesetz?

Dresden.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft Sachsen warnt vor einer Entschärfung des Polizeivollzugsdienstgesetzes im laufenden Gesetzgebungsverfahren. Der vorliegende Entwurf sei "kein Luxus, kein Wunschzettel und keine politische Spielerei", teilte die Landesvorsitzende Cathleen Martin mit. Maßnahmen wie die Überwachung digitaler Kommunikation auf Smartphones und der Einsatz von KI in der elektronischen Verkehrsüberwachung seien angesichts der technischen Entwicklung heute notwendig. "Wer hier künstliche Hürden aufbaut, verhindert nicht Missbrauch - sondern Ermittlungen", so die Gewerkschaft. 

Der sächsische Verfassungsgerichtshof hatte Anfang vergangenen Jahres entschieden, dass das Polizeivollzugsdienst-Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist und daher überarbeitet werden muss. 35 Landtagsabgeordnete von Linken und Grünen hatten das sogenannte Normenkontrollverfahren beantragt. Anfang Oktober hatten sich CDU und SPD im sächsischen Kabinett auf einen Entwurf für das neue Polizeivollzugsdienst-Gesetz geeinigt. 

Grüne nennen Entwurf einen "Angriff auf die Bürgerrechte"

Die Grünen kritisierten den Entwurf massiv und nannten ihn einen "Angriff auf die Bürgerrechte". Neben der Einführung der sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung, die die Möglichkeit der Überwachung von Chat-, Sprach- und Videonachrichten auf Smartphones vorsieht, stießen unter anderem auch der geplante Einsatz von Bodycams und Tasern durch Polizeibeamte auf Kritik.

Der Einsatz von Tasern, die Personen durch Stromstöße außer Gefecht setzen sollen, könne Menschenleben retten und den Gebrauch von Schusswaffen durch die Polizei verhindern, entgegnet die Polizeigewerkschaft. Die Geräte könnten "das Leben von Polizeibeamten und der unbeteiligten Dritten retten", wenn sie zum Einsatz kommen.

Der nächste Schritt in dem Gesetzgebungsverfahren ist eine Anhörung. Die Entscheidung über die Gesetzesänderung fällt der Landtag. Dabei ist die Minderheitskoalition von CDU und SPD auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:50 Uhr
2 min.
Möbel für den Flur: Tipps für enge Räume und mehr Stauraum
Helle Farben und gute Beleuchtung machen den Flur freundlicher: Mehrere Lichtquellen schaffen eine angenehme Atmosphäre.
Nicht nur das Design und die Funktionalität sind beim Kauf wichtig: Worauf es noch ankommt, wenn man neue Möbel für den Flur sucht. Und was hilft, damit enge Eingangsbereiche nicht chaotisch wirken.
15:49 Uhr
2 min.
Mann bei Streit in Leipzig schwer verletzt
Gegen den Beschuldigten lag bereits ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)
Vor einer Hilfseinrichtung in Leipzig kommt es zu einem Streit, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wird. Verdächtigt wird ein 33-Jähriger, gegen den bereits ein anderer Haftbefehl vorlag.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
02.09.2025
4 min.
Taser, Videoüberwachung, Online-Durchsuchung und mehr: Was Innenminister Schuster für Sachsens Polizei plant
Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen?
Bis Ende Juni 2026 braucht der Freistaat ein neues Polizeigesetz, so hat es der Verfassungsgerichtshof vorgegeben. Nun verspürt Juniorpartner SPD „große Bauchschmerzen“. Will die CDU zu viel?
Tino Moritz
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
02.10.2025
7 min.
„Absolut zeitgemäßes Polizeigesetz ohne spektakuläre Alleingänge“: Was Sachsens Minderheitsregierung der Opposition vorschlägt
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) will mehr Befugnisse für die Landespolizei.
Die CDU/SPD-Minderheitskoalition hat sich auf einen Entwurf geeinigt, der nun in die Anhörung von Verbänden und Fraktionen geht. Welche Zugeständnisse gibt es für die erforderliche Mehrheit im Landtag?
Tobias Wolf und Tino Moritz
Mehr Artikel