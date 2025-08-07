Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der sächsische GEW-Chef Burkhard Naumann sieht die sächsische Bildungspolitik in einer schweren Krise.
Der sächsische GEW-Chef Burkhard Naumann sieht die sächsische Bildungspolitik in einer schweren Krise. Bild: Robert Michael/dpa
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen fordert ein sofortiges Umsteuern in der Bildungspolitik. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen fordert ein sofortiges Umsteuern in der Bildungspolitik. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
GEW-Chef Burkhard Naumann spricht während einer Pressekonferenz.
GEW-Chef Burkhard Naumann spricht während einer Pressekonferenz. Bild: Robert Michael/dpa
Der sächsische GEW-Chef Burkhard Naumann sieht die sächsische Bildungspolitik in einer schweren Krise.
Der sächsische GEW-Chef Burkhard Naumann sieht die sächsische Bildungspolitik in einer schweren Krise. Bild: Robert Michael/dpa
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen fordert ein sofortiges Umsteuern in der Bildungspolitik. (Symbolbild)
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen fordert ein sofortiges Umsteuern in der Bildungspolitik. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
GEW-Chef Burkhard Naumann spricht während einer Pressekonferenz.
GEW-Chef Burkhard Naumann spricht während einer Pressekonferenz. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Gewerkschaft warnt vor Doppelkrise im Bildungswesen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Ansicht der Bildungsgewerkschaft GEW steht das neue Schuljahr in Sachsen unter düsteren Vorzeichen.

Dresden.

Lehrermangel und kein Geld: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) warnt vor Folgen einer Doppelkrise im sächsischen Bildungswesen. Lehrermangel sei schon seit Jahren ein Problem, sagte GEW-Chef Burkhard Naumann. "Neu ist: Jetzt gibt es auch kein Geld (...) Das ist ein gefährlicher Kurs zulasten der Bildungschancen junger Menschen in Sachsen. Viele Schulen stemmen ihren Alltag nur noch mit größter Kraftanstrengung." 

Nach Einschätzung der GEW müssten für eine komplette Unterrichtsversorgung inklusive Ergänzungsbereich über 4.000 Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich eingestellt werden. Hinzu käme noch Ersatz für Lehrkräfte, die im vergangenen Schuljahr ausgeschieden seien. Allein durch die steigende Schülerzahl im neuen Schuljahr seien 770 weitere Lehrer erforderlich. Laut Kultusministerium gibt es nun 438 Menschen mehr im Schuldienst als im vergangenen Schuljahr. 

Kritik an überhasteter Abordnung von Lehrkräften

Die Gewerkschaft listete eine ganze Reihe von Auswirkungen als Folge finanzieller Kürzungen auf. Die individuelle Förderung werde massiv eingeschränkt, der versprochene Ausbau der Schulassistenz bleibe aus. Um den Mangel besser zu verteilen, würden Lehrkräfte an andere Schularten und für andere Fächer abgeordnet. Die Kritik sei nicht, dass es Abordnungen gebe. Sie würden aber völlig überhastet gemacht, anstatt planvoll vorzugehen. 

Laut GEW konzentriert sich das Kultusministerium auf die Quantität des Unterrichtes statt auf die Qualität der Bildung. Ohne ausreichend Personal sowie Geld für Förderung, Vertretung oder Unterstützung laufe das System "auf Verschleiß". Man brauche eine Neuausrichtung der Bildungspolitik. "Die Krise kann nur gemeinsam bewältigt werden", sagte Naumann. Ministerium, Gewerkschaft, Eltern und Schüler müssten an einen Tisch. 

Dauerstress und Resignation in den Lehrerkollegien

GEW-Vize Claudia Maaß äußerte sich zum Maßnahmenpaket des Kultusministeriums, um den Unterrichtsausfall zu minimieren. Es gebe Unruhe und Unsicherheit an vielen Schulen. "Lehrkräfte, die bereits am Limit arbeiten, sollen noch mehr schultern." Es sei kein Ende, keine Besserung in Sicht. Dauerstress und Resignation seien die Folge. Ständig gebe es neue und kurzfristige Maßnahmen, die mit den Betroffenen nicht abgesprochen seien. 

Das Kultusministerium hatte am Mittwoch seine Pläne für das am kommenden Montag beginnende Schuljahr vorgestellt. Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zeigte sich optimistisch, den bisherigen Unterrichtsausfall von etwa neun Prozent aller Stunden zu senken. 

Lehrerverband verweist auf Verunsicherung, Frust und Unmut

Der Sächsische Lehrerverband (SLV) - neben der GEW die zweite große Interessenvertretung der Lehrkräfte - warnte vor falschem Optimismus. "Statt Aufbruchstimmung herrscht vielerorts Verunsicherung, Frust und Unmut. Das Maßnahmenpaket stößt auf breite Ablehnung und die Lage an den Schulen ist angespannter denn je", betonte SLV-Landeschef René Michel.

"Mit einer radikalen Abordnungsstrategie werden Lehrkräfte derzeit wie Spielfiguren auf einem Schachbrett hin und her geschoben mit dem Ziel, den Unterrichtsausfall gleichmäßig zu verteilen – aber nicht ihn zu verhindern", so Michel. Dadurch würden funktionierende Teams auseinandergerissen, Abläufe gestört und ganze Kollegien verunsichert.

Der SLV rät allen Lehrkräften eindringlich, auf ihre Gesunderhaltung zu achten und arbeitsrechtliche Vorgaben genau zu prüfen. Wer sich durch dienstliche Anweisungen überfordert oder unrechtmäßig behandelt fühle, solle sich an die Personalräte oder die Rechtsabteilung des SLV wenden. Wer überfordert werde, müsse sich wehren, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
03.08.2025
3 min.
Lehrer-Abordnungen an Sachsens Oberschulen gegen Unterrichtsausfall: Welche Grundschulen und Gymnasien es besonders trifft
„Insbesondere die Reduzierung von Abminderungsstunden und die erhöhte Zahl an Abordnungen bedeuten neue Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Wenn in einer Woche in Sachsen das neue Schuljahr beginnt, werden an so vielen Oberschulen wie noch nie Grundschul- oder Gymnasiallehrer aushelfen. Die „Freie Presse“ zeigt, was das konkret bedeutet.
Tino Moritz und Ronny Schilder
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel