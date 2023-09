Gewinner-Typ Müller in Leipzig vor nächster Rekordmarke

Thomas Müller hat in seiner Fußball-Karriere schon einige besondere Wegmarken erreicht. In Leipzig könnte der Bayern-Profi seinen 322. Liga-Sieg bejubeln und mit einem Teamkollegen gleichziehen.

Leipzig.

Thomas Müller ist beim FC Bayern das Siegen gewohnt. Im Topspiel der Fußball-Bundesliga kann der Münchner Nationalspieler aber am Samstag (18.30 Uhr/Sky) womöglich eine besondere Erfolgsmarke in seiner Karriere bejubeln, den 322. Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse.